В Москве прогнозируется похолодание и дожди
17 мая 202313:19
Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что с 19 мая в Москву придет холодный атмосферный фронт.
«Он отметится кратковременными дождями и заметно понизит температуру. В последний рабочий день в Москве на этой неделе ожидается от 18 до 20 градусов тепла», - сказал Леус «Вечерней Москве».
Такая же погода сохранится и в выходные. 18 мая столбики термометров поднимутся до 25–26 градусов.
Следующая неделя тоже будет сопровождаться дождями, а потепление придет ближе к концу мая.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru