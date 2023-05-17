В Москве прогнозируется похолодание и дожди

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что с 19 мая в Москву придет холодный атмосферный фронт.

«Он отметится кратковременными дождями и заметно понизит температуру. В последний рабочий день в Москве на этой неделе ожидается от 18 до 20 градусов тепла», - сказал Леус «Вечерней Москве».

Такая же погода сохранится и в выходные. 18 мая столбики термометров поднимутся до 25–26 градусов.

Следующая неделя тоже будет сопровождаться дождями, а потепление придет ближе к концу мая.



