В Москве построят три флагманских медцентра до конца года

Строительство ещё трех флагманских медицинских центров в Москве будет закончено в текущем году. Они появятся на базе больниц имени Боткина, № 15 имени Филатова, а также имени Буянова. Об этом рассказал заместитель мэра российской столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его оценке, Москва в настоящее время переживает самый настоящий бум в медицинском строительстве. За истёкшие 11 лет, в рамках программы развития системы здравоохранения, в мегаполисе возведено около 130 поликлиник, станций скорой помощи и зданий больниц. Сейчас строится еще несколько десятков объектов здравоохранения.

Три строящихся медцентра готовы на 70% - 80%. Как уточнил руководитель городского департамента строительства Рафик Загрутдинов, все они будут оснащены новейшим и передовым оборудованием. При этом приём больных будет организован на основе принципа триажа (отбора или сортировки).