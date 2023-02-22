В Москве построят три флагманских медцентра до конца года

Строительство ещё трех флагманских медицинских центров в Москве будет закончено в текущем году. Они появятся на базе больниц имени Боткина, № 15 имени Филатова, а также имени Буянова. Об этом рассказал заместитель мэра российской столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его оценке, Москва в настоящее время переживает самый настоящий бум в медицинском строительстве. За истёкшие 11 лет, в рамках программы развития системы здравоохранения, в мегаполисе возведено около 130 поликлиник, станций скорой помощи и зданий больниц. Сейчас строится еще несколько десятков объектов здравоохранения.

Три строящихся медцентра готовы на 70% - 80%. Как уточнил руководитель городского департамента строительства Рафик Загрутдинов, все они будут оснащены новейшим и передовым оборудованием. При этом приём больных будет организован на основе принципа триажа (отбора или сортировки).

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«Пациенты будут ранжированы по трём категориям: «красной», то есть тем, кому нельзя ждать вообще, «желтой» – те, которые требуют срочной помощи и «зеленой» - поступившие без угрозы для жизни», - пояснил глава департамента.

Кроме того, новые приёмные отделения будут функционировать по принципу «врач — к пациенту». Это означает, что больным не придётся посещать то один, то другой кабинет – медики сами придут к ним.

Позаботятся и о родственниках пациентов. В их распоряжении будут просторные зоны комфортного ожидания, локации для переговоров с врачами, помещения круглосуточного пребывания при блоке реанимации и интенсивной терапии.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
ТЕГИ:МедицинаМоскваБольницы
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