В Москве построят три флагманских медцентра до конца года
Строительство ещё трех флагманских медицинских центров в Москве будет закончено в текущем году. Они появятся на базе больниц имени Боткина, № 15 имени Филатова, а также имени Буянова. Об этом рассказал заместитель мэра российской столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его оценке, Москва в настоящее время переживает самый настоящий бум в медицинском строительстве. За истёкшие 11 лет, в рамках программы развития системы здравоохранения, в мегаполисе возведено около 130 поликлиник, станций скорой помощи и зданий больниц. Сейчас строится еще несколько десятков объектов здравоохранения.
Три строящихся медцентра готовы на 70% - 80%. Как уточнил руководитель городского департамента строительства Рафик Загрутдинов, все они будут оснащены новейшим и передовым оборудованием. При этом приём больных будет организован на основе принципа триажа (отбора или сортировки).
«Пациенты будут ранжированы по трём категориям: «красной», то есть тем, кому нельзя ждать вообще, «желтой» – те, которые требуют срочной помощи и «зеленой» - поступившие без угрозы для жизни», - пояснил глава департамента.
Кроме того, новые приёмные отделения будут функционировать по принципу «врач — к пациенту». Это означает, что больным не придётся посещать то один, то другой кабинет – медики сами придут к ним.
Позаботятся и о родственниках пациентов. В их распоряжении будут просторные зоны комфортного ожидания, локации для переговоров с врачами, помещения круглосуточного пребывания при блоке реанимации и интенсивной терапии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+11 277 / сут.
Умерли
396 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+13 994 / сут.
- Рябков заявил, что ситуация вокруг ДСНВ целиком зависит от США
- Нарколог: Человек глупеет от алкоголя
- МЧС: В ряде регионов по радио объявили об угрозе ракетного удара из-за атаки хакеров
- Медведев сравнил послание Путина и «проповедь» Байдена
- Пригожин оценил назначение родственницы Порошенко руководителем петербургского «Манежа»
- В МККК призвали Москву и Киев обеспечить доступ ко всем военнопленным
- В Красноярске загорелся склад на площади 2,5 тысячи квадратных метров
- СМИ: Венгрия настаивала на исключении четырех человек из списка санкций
- Марочко сообщил, что ВСУ используют промзоны Артемовска для укрытия вооружения
- Захарова: Зеленский сравнил свой режим с фашистским
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru