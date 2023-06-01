Собянин в День защиты детей открыл новый детский стационар в Коммунарке

Мэр Москвы Сергей Собянин в Международный день защиты детей открыл новый детский корпус Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка».

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По его словам, новая клиника на 240 коек площадью 24,7 тыс. кв. м стала одной из самых лучших в столице и даже стране. Градоначальник отметил, что посещать новый стационар могут не только жители новой Москвы, но прилегающих районов.

Глава столицы поздравил детей и родителей с праздником, а врачей - с новой больницей. Собянин добавил, что в стационаре осталось завершить работы в корпусе лучевой терапии. Больница примет первых пациентов уже 5 июня, отметила главный врач нового детского корпуса в Коммунарке Антонина Чубарова.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы отметила, что строительство нового стационара в Коммунарке завершили в марте текущего года. Уточняется, что здание возвели с использованием современных технологий и энергоэффективных материалов.

В составе стационара функционируют приемное и диагностические отделения, реанимация, отделение интенсивной терапии, блок травматологии и ортопедии, а также детской хирургии и оториноларингологии. В новой больнице будут работать более 220 сотрудников, в том числе 70 врачей.

Всего до конца 2023 года в Москве планируется достроить еще 25 объектов здравоохранения, включая восемь больничных корпусов и 13 поликлиник.

