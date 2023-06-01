Собянин в День защиты детей открыл новый детский стационар в Коммунарке
Мэр Москвы Сергей Собянин в Международный день защиты детей открыл новый детский корпус Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка».
{{related_post_F@6g!43P7}}
По его словам, новая клиника на 240 коек площадью 24,7 тыс. кв. м стала одной из самых лучших в столице и даже стране. Градоначальник отметил, что посещать новый стационар могут не только жители новой Москвы, но прилегающих районов.
Глава столицы поздравил детей и родителей с праздником, а врачей - с новой больницей. Собянин добавил, что в стационаре осталось завершить работы в корпусе лучевой терапии. Больница примет первых пациентов уже 5 июня, отметила главный врач нового детского корпуса в Коммунарке Антонина Чубарова.
Пресс-служба мэра и правительства Москвы отметила, что строительство нового стационара в Коммунарке завершили в марте текущего года. Уточняется, что здание возвели с использованием современных технологий и энергоэффективных материалов.
В составе стационара функционируют приемное и диагностические отделения, реанимация, отделение интенсивной терапии, блок травматологии и ортопедии, а также детской хирургии и оториноларингологии. В новой больнице будут работать более 220 сотрудников, в том числе 70 врачей.
Всего до конца 2023 года в Москве планируется достроить еще 25 объектов здравоохранения, включая восемь больничных корпусов и 13 поликлиник.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пушилин: о новых волнах мобилизации для освобождения ДНР речь не идет
- В НАТО заявили о долгом процессе интеграции Финляндии в альянс
- ЮНЕСКО выделит Украине полтора миллиона долларов
- Глава УМВД по Липецкой области подал в отставку
- Зеленский назвал угасающими надежды на вступление Украины в НАТО
- Несколько человек получили ранения при нападении на школу в Швеции
- Путин рассказал, кого считает главнее себя
- Песков рассказал о желающих служить по контракту в зоне СВО
- Арбенина не увидела смысла жизни без детей
- Путин заявил, что не сомневается в победе России в СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru