В Москве подвели итоги международного чемпионата профмастерства
Конкурсанты из Москвы стали лучшими более чем в половине компетенций на международном чемпионате профмастерства BRICS Future Skills Challengе. Они были выбраны из более тысячи претендентов, возраст которых составлял от 16 до 35 лет.
Чемпионат проходил в очно-дистанционном формате.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, триумф сборной Москвы продемонстрировал качество и масштабность столичной системы профессионального образования. Москвичи победили в таких компетенциях как «Инженерия космических систем», «Интернет вещей», «Интернет-маркетинг» и других.
Ракова также отметила важность того, что чемпионат прошел в Москве - была возможность применить весь опыт использования дистанционных технологий для проведения подобных мероприятий.
Организатором соревновательных площадок в России стала Москва. Участники соревновались на площадках в своих странах. Эксперты следили за ходом состязаний и оценивали работу участников дистанционно из Центров управления соревнованиями.
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