В Москве подвели итоги международного чемпионата профмастерства

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, триумф сборной Москвы продемонстрировал качество и масштабность столичной системы профессионального образования. Москвичи победили в таких компетенциях как «Инженерия космических систем», «Интернет вещей», «Интернет-маркетинг» и других.

Ракова также отметила важность того, что чемпионат прошел в Москве - была возможность применить весь опыт использования дистанционных технологий для проведения подобных мероприятий.

Организатором соревновательных площадок в России стала Москва. Участники соревновались на площадках в своих странах. Эксперты следили за ходом состязаний и оценивали работу участников дистанционно из Центров управления соревнованиями.



