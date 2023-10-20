В Москве по техпричинам приостановили движение поездов МЦК против часовой стрелки
20 октября 202312:38
Движение поездов Московского центрального кольца против часовой стрелки приостановлено по техническим причинам. Об этом сообщает Московская железная дорога.
Ограничения касаются участка между станциями «Лужники» и «Деловой центр».
«Московская железная дорога принимает все необходимые меры для возобновления движения и приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — говорится в публикации в Telegram-канале МЖД.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru