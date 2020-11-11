Гидрометцентр сообщил об «украинской осени» в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что листья с деревьев в центре Европейской России опали в первой декаде ноября, это примерно на месяц позже нормы. Он сравнил нынешнюю осень с украинской.
По его словам, такое характерно для Воронежа или Липецка, передает РИА Новости.
Вильфанд отметил, что по-украински октябрь звучат как «жовтень» - то есть деревья стоят желтыми. Ноябрь называется «листопад» - то есть время опадения листвы.
«Можно сказать, что в России случилась украинская осень», - сказал он.
Синоптик добавил, что погода отстает от климатической нормы примерно на месяц.
Главный врач клиники «Твой доктор», терапевт, семейный доктор Татьяна Юрьевна Романенко посоветовали россиянам отмечать новогодние праздники на улице. По ее словам, так безопаснее в условиях коронавируса, передает Ura.ru. Однако такой вариант подходит только при хорошей погоде. Врач посоветовала надевать теплую одежду.
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