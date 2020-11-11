Гидрометцентр сообщил об «украинской осени» в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что листья с деревьев в центре Европейской России опали в первой декаде ноября, это примерно на месяц позже нормы. Он сравнил нынешнюю осень с украинской.

По его словам, такое характерно для Воронежа или Липецка, передает РИА Новости.

Вильфанд отметил, что по-украински октябрь звучат как «жовтень» - то есть деревья стоят желтыми. Ноябрь называется «листопад» - то есть время опадения листвы.