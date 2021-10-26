В Москве отмечается рост спроса на непродовольственные товары перед нерабочим периодом
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что информация о скором закрытии большинства непродуктовых торговых отраслей столицы стало стимулом для москвичей делать покупки, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.
По его словам, речь идёт о покупках, которые жители столицы планировали на ближайшее время, но по разным причинам откладывали, либо собирались приобрести именно в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.
Ефимов уточнил, что значительное увеличение в минувшие выходные показали магазины одежды, чей среднесуточный оборот возрос на 14% - с 1,36 миллиарда рублей 16-17 октября до 1,56 миллиарда рублей 23-24 октября.
В Аналитическом центре Москвы добавили,что оборот магазинов, реализующих косметику, вырос на 13%. Возросла и среднесуточная выручка продовольственных магазинов: несмотря на то, что они продолжат работу в период нерабочих дней, за выходные 23-24 октября их выручка выросла на 20% и достигла 2,9 миллиарда рублей.
Глава департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов отметил, что москвичи действительно запасаются продуктами, однако в отличие от прошлогодней ситуации «не опасаются дефицита повседневных товаров».
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