В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за морозов

«Оранжевый» уровень погодной опасности продлён в столичном регионе в связи с морозами. Об этом сообщил Гидрометцентр на своем сайте.

Отмечается, что температура воздуха в ближайшие дни в Москве и Московской области будет на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Такая погода является потенциально опасной, есть «вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба».

Высота сугробов в Москве приблизилась к рекорду

Предупреждение действует до 22.00 16 февраля.

В понедельник днем в Москве ожидается до минус 15 градусов, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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