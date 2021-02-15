В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за морозов
15 февраля 202112:04
«Оранжевый» уровень погодной опасности продлён в столичном регионе в связи с морозами. Об этом сообщил Гидрометцентр на своем сайте.
Отмечается, что температура воздуха в ближайшие дни в Москве и Московской области будет на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Такая погода является потенциально опасной, есть «вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба».
Предупреждение действует до 22.00 16 февраля.
В понедельник днем в Москве ожидается до минус 15 градусов, передает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+14 207 / сут.
Умерли
80 520+394 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+13 935 / сут.
- Шварценеггер заявил, что тяжелоатлет Власов был его учителем
- Санитара ковидного госпиталя в Москве уволили после акции с фонариками
- Познер назвал самого неприятного гостя своей программы на Первом
- Великобритания ужесточает карантинные меры для въезжающих из-за COVID-19
- Правительство РФ выделяет 10 млрд рублей на лекарства для детей
15 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru