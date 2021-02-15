В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за морозов

«Оранжевый» уровень погодной опасности продлён в столичном регионе в связи с морозами. Об этом сообщил Гидрометцентр на своем сайте.

Отмечается, что температура воздуха в ближайшие дни в Москве и Московской области будет на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Такая погода является потенциально опасной, есть «вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба».