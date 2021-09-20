В Москве начали работу 45 мобильных пунктов вакцинации от гриппа
В понедельник 20 сентября в Москве открылись 45 мобильных пунктов вакцинации против гриппа, также кампания стартовала во всех городских поликлиниках. Об этом сообщает руководство города на своем официальном сайте.
«Они расположены <...> возле станций метро, Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров и железнодорожных станций. Опыт показывает, что такой формат лучше всего подходит жителям столицы», — говорится в официальном сообщении заммэра Москвы Анастасии Раковой.
Пункты вакцинации будут работать ежедневно, с 08:00 до 20:00 по будням, с 09:00 до 18:00 по субботам. В воскресенье поставить прививку можно будет до 16:00. Карта пунктов также размещена на официальном сайте столичного Депздрава.
Вакцинация доступна всем россиянам старше 18 лет, место официальной регистрации не имеет значения. В мэрии уточнили, что перед процедурой будет проводится медосмотр с целью выявления возможных противопоказаний к вакцинации. После прохождения вакцинации выдается сертификат.
Вероятность заразиться COVID-19 людей с ОРВИ всё же существует, однако это редкая ситуация, заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН.
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