В Москве на торги выставлены четыре участка под строительство частных домов
Столичные власти выставили на городские торги четыре участка под индивидуальное жилищное строительство в ЗАО, сообщил глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
«Площадь участков варьируется от 12,5 до 16 соток. Победители торгов смогут возвести дома площадью до 626-810 квадратных метров, в зависимости от лота», - сказал Щербаков.
Участки расположены на Московской улице близ Мещерского парка. Рядом с ними находятся остановки общественного транспорта, в 15-20 минутах пешком – станции «Говорово» и «Мещерская».
Онлайн-аукционы пройдут 30 ноября, заявки принимаются до 27 ноября. Для участия потребуются регистрация на «Росэлторге» и усиленная квалифицированная электронная запись.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru