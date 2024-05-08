В Чехии на матчи чемпионата мира по хоккею запретили проносить флаги России
Болельщикам запретили посещать матчи чемпионата мира по хоккею с национальными флагами и иной атрибутикой России и Белоруссии. Об этом со ссылкой на Международную федерацию хоккея (IIHF) сообщает РИА Новости.
В пресс-службе федерации указали, что во время турнира 2024 года, который пройдёт в Чехии с 10 по 26 мая, будут разрешены только национальные флаги стран - участниц чемпионата.
После начала спецоперации ВС РФ на Украине в 2022 году IIHF объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от международных турниров под эгидой организации.
В феврале 2024 года совет организации, рассмотрев «риски безопасности», связанные с реинтеграцией российских и белорусских команд, продлил отстранение россиян и белорусов на сезон-2024/25, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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