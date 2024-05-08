Музей Победы откроет две новые площадки в парке в выходные

Музей Победы в предстоящие выходные представит программу семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический», сообщает пресс-служба комплекса.

Мероприятия будут проходить с 11:00 до 19:00. В общей сложности Музей Победы откроет более 70 интерактивных площадок, которые воссоздадут атмосферу 1940-х годов. Запланированы мастер-классы, соревнования, тематический квест. На площадке «Фронтовая агитбригада» пройдут праздничные выступления.

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) представит постоянную интерактивную площадку «Мама, папа, я - спортивная семья!», на которой пройдут спортивные эстафеты для всей семьи. Посетителям парка будут доступны показательные заезды картинг клуба ДОСААФ Москвы.

На площадке Всероссийского студенческого корпуса спасателей москвичи обучатся оказанию первой помощи, базовым правилам пожарной безопасности и работе со спасательным инструментом и туристическим навыкам.

Также в парке в выходные дни будет работать танцплощадка, на которой в честь открытия в субботу пройдет мастер-класс по современным танцам. В воскресенье состоится танцевальный вечер.

Кроме того, посетители смогут увидеть выставку трофейной техники, захваченной российскими военными в ходе СВО. В экспозиции представлены более 30 экспонатов из 12 стран. В том числе, танки Abrams (США) и Leopard (Германия), БМП Marder (Германия) и Bradley (США).

Дополнительно москвичам будет доступны автобусная экскурсия по мемориальному комплексу на Поклонной горе и пешая экскурсия по комплексу.

