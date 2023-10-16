В Москве на торги выставлен земельный участок под спортивный объект

В Москве на торги выставлен земельный участок площадью почти три тысячи квадратных метров для размещения некапитального объекта спортивного назначения в парке «Фестивальный». Победитель аукциона сможет обустроить там футбольную площадку и инфраструктуру, необходимую для занятий футболом. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«С победителем подпишут договор на три года. Он должен будет установить на участке площадью почти три тысячи квадратных метров некапитальный объект без фундамента, что позволит ему существенно сократить сроки работ», – уточнил Щербаков.

При этом, общая площадь застройки не должна превышать 70% площади участка. Если объект состоит из нескольких сооружений, то площадь каждого не должна превышать семи тысяч квадратных метров.

Заявки на участие принимаются до 10 ноября. Для этого необходима регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись. Торги пройдут 14 ноября.

Москва – мегаполис, развивающий предпринимательство, в котором на торги выставляется различное имущество, а витриной этих объектов выступает Инвестиционный портал. В настоящее время принимать участи в торгах, можно не выходя из дома – вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.

