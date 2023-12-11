В Москве на торги выставили 38 парковочных мест в Восточном Измайлове
В Москве на торги выставили машино-места в двух подземных паркингах на востоке столицы. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, доступно 38 лотов площадью от 13 до 30 квадратных метров.
«Они расположены в двух подземных паркингах на 15-й Парковой улице. Торги пройдут с 26 января по 1 февраля 2024 года», – уточнил Щербаков.
В паркинге на 15-й Парковой улице, дом 42, корпус 5 находятся 28 лотов, остальные 10 на 15-й Парковой улице, дом 27/1.
Заявочные кампании завершатся в период с 17 по 23 января, в зависимости от выбранного машино-места. Для участия в торгах необходимы регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Москва – мегаполис, развивающий предпринимательство, в котором на торги выставляется различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы. Вся процедура участия от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.
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