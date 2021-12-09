В Москве анонсировали программу студенческой недели «Моспром studweek»

Студенческая неделя «Моспром studweek» пройдет в Москве с 11 по 18 декабря, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, это событие призвано помочь студентам не только определиться с будущей специальностью, но и шанс получить предложение о работе или прохождении практики.

За неделю более 20 столичных заводов проведут более 50 экскурсий. В числе участников мероприятия производители микроэлектроники, оптики, ювелирных, кондитерских и колбасных изделий.

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18 декабря пройдет день карьеры для студентов технических вузов города. Эксперты проведут коуч-сессии, поделятся секретами самопрезентации и правилами ведения переговоров с работодателями. Для прохождения быстрых собеседований необходимо зарегистрироваться на сайте otkroimosprom.ru/vacancy и заполнить анкету-резюме. На этом же ресурсе размещены вакансии, которые предлагают столичные предприятия.

В рамках хакатона командам предложат соревнования в решении практических задач, например, им предстоит создать мобильное приложение для бесконтактного управления лифтом. Эти мероприятия пройдут в ОЭЗ «Технополис «Москва» и Российском университете дружбы народов.

В «Моспром studweek» примут участие и звездные гости, среди которых автор программы «Чудо техники» Сергей Малоземов, историк архитектуры и искусства Сергей Кузнецов, историк-урбанист Сергей Никитин-Римский и другие.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваСтуденты
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