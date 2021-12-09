В Москве анонсировали программу студенческой недели «Моспром studweek»

Студенческая неделя «Моспром studweek» пройдет в Москве с 11 по 18 декабря, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, это событие призвано помочь студентам не только определиться с будущей специальностью, но и шанс получить предложение о работе или прохождении практики.

За неделю более 20 столичных заводов проведут более 50 экскурсий. В числе участников мероприятия производители микроэлектроники, оптики, ювелирных, кондитерских и колбасных изделий.