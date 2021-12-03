Вице-мэр Ефимов: Миллиард рублей инвестируют в новый высокотехнологичный завод в Москве

Новый завод печатных плат и электронных модулей возвели в особой экономической зоне «Технополис "Москва"». Предприятие заработает в 2022 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, лидер по изготовлению печатных плат компания «Резонит» решила построить завод в столичной особой экономической зоне, чтобы расширить высокотехнологичное производство и значительно расширить мощности.



«Предприятие будет выпускать более шести миллионов квадратных дециметров плат ежегодно. Их можно будет использовать в самых разных отраслях, таких как телекоммуникации, автомобильная промышленность, медицина, светодиодная техника и потребительская электроника. Инвестиции в проект превысят один миллиард рублей», — подчеркнул Ефимов.



Он также отметил, что производственный комплекс расположен на площадке ОЭЗ в «Алабушево». Его общая площадь составляет около 15 тысяч квадратных метров. В настоящее время в здании монтируют системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, добавил заммэра.



«В Технополисе находится крупный кластер микроэлектроники, в который вошли более 30 компаний-резидентов, которые делают чипы, микросхемы, полупроводниковые изделия и многое другое. Их суммарный объем инвестиций кластера составляет более 22 миллиардов рублей», - рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. Он подчеркнул, что новый завод усилит кластер и создаст около ста дополнительных рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных сотрудников, разработчиков инноваций.



Как заявил генеральный директор компании-собственника завода Андрей Мариныч, с выходом производства плат на полную мощность, появятся новые инвестиции, и возрастёт количество рабочих мест в несколько раз.



«Предпринимателям созданы наиболее благоприятные условия для разработки высокотехнологичной продукции», сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. По его словам, особая экономическая зона включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 гектара. На них работают порядка 200 компаний, из которых 88 имеют статус резидентов.

