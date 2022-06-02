В Московской области запретили оплату проезда наличными

По словам председатель областной думы Игоря Брынцалова, решение о внесении поправок в закон «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области» было «принято в целом». Теперь билеты на транспорт можно будет приобретать за наличные только в кассах и автоматах.

«На сегодняшний день продажи проездных билетов за наличный расчет составляют около двух процентов от всех поездок. Все транспортные средства оборудованы терминалами безналичной оплаты, через которые можно оплатить картами "Стрелка" и "Тройка", банковскими и социальными картами», — отметили в пресс-службе парламента области.

Благодаря этой инициативе водители смогут не отвлекаться на функции кассира и будут лучше выполнять свои прямые обязанности. Кроме того, нововведение повысит финансовую прозрачность перевозок.

