В Московской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Московской области из-за возможных заморозков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Россию поглотит холодная «погодная яма»

Синоптики предупреждают о вероятности стихийных бедствий и нанесения ущерба.

По данным метеорологов, температура воздуха местами может опуститься до -3 градусов. Предупреждение будет действовать до 07 часов утра 18 сентября, отмечает RT.

При этом в Москве в ночь на субботу ожидается от 0 до +2℃, пишет Газета.ру.

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ТЕГИ:ЗаморозкиПогодная ОпасностьМосковская Область
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