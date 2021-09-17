В Московской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности

Синоптики предупреждают о вероятности стихийных бедствий и нанесения ущерба.

По данным метеорологов, температура воздуха местами может опуститься до -3 градусов. Предупреждение будет действовать до 07 часов утра 18 сентября, отмечает RT.

При этом в Москве в ночь на субботу ожидается от 0 до +2℃, пишет Газета.ру.

