В Московской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности
17 сентября 202108:07
Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Московской области из-за возможных заморозков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Синоптики предупреждают о вероятности стихийных бедствий и нанесения ущерба.
По данным метеорологов, температура воздуха местами может опуститься до -3 градусов. Предупреждение будет действовать до 07 часов утра 18 сентября, отмечает RT.
При этом в Москве в ночь на субботу ожидается от 0 до +2℃, пишет Газета.ру.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru