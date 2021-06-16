В Московской области до 20 июля продлили ряд ограничений

Действие ограничений, введённых в Московской области из-за коронавируса, продлили до 20 июля. Как сообщает пресс-служба подмосковного правительства, соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев

В документе говорится, что в общественных местах и транспорте разрешено находиться только в средствах индивидуальной защиты. Организациям и работодателям нельзя допускать в здания и помещения граждан и сотрудников, которые не соблюдают масочный режим. Исключение составляют лица, прошедшие вакцинацию или переболевшие COVID-19.

Кроме того, постановление ограничивает количество зрителей на мероприятиях - не более 1,5 тысячи, однако для вакцинированных оно может быть увеличено на 20%, при наличии действующего сертификата о вакцинации.

Ранее в Москве и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан, сообщает RT. В Telegram-канале столичного оперштаба уточнили, что это касается сферы услуг.



