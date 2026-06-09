При пожаре в ангаре в Петербурге погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате пожара в ангаре в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее возгорание произошло в ангаре возле Финляндского вокзала, напоминает RT. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.
Отмечается, что тела четверых погибших обнаружили после расчистки завалов.
«Двое были обнаружены под завалами обвалившегося забора, еще двое в самом ангаре», - заявил собеседник агентства.
Личности погибших устанавливаются. Кроме того, известно, что после ЧП были госпитализированы два человека.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Будут ошибки»: Россиянам рассказали, сколько учатся настоящие психологи
- Россиянам рассказали, как выбрать хорошего психолога
- Родителям посоветовали не заменять общение с ребенком на гаджеты
- Иерей рассказал, как оградить детей от лишнего контента в соцсетях
- При пожаре в ангаре в Петербурге погибли четыре человека
- ВОЗ подтвердила 550 случаев Эболы и 101 смерть в ДРК
- «Рубикон» и «Варяг»: Военкор Коц дал совет по защите Крыма и Новороссии
- В Союзе отцов объяснили, почему родители не платят алименты
- В Петербурге задержали мужчину, готовившего теракт по заданию Киева
- Либеральные ценности: Зачем Германии Олимпийские игры в 2036 году