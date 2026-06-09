При пожаре в ангаре в Петербурге погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате пожара в ангаре в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее возгорание произошло в ангаре возле Финляндского вокзала, напоминает RT. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.

Отмечается, что тела четверых погибших обнаружили после расчистки завалов.

«Двое были обнаружены под завалами обвалившегося забора, еще двое в самом ангаре», - заявил собеседник агентства.

Личности погибших устанавливаются. Кроме того, известно, что после ЧП были госпитализированы два человека.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПогибшиеПожарСанкт-Петербург

Горячие новости

Все новости

партнеры