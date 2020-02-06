В Миноборазования Хакасии прошли обыски по делу о недостроенных детсадах

Следствие полагает, что в 2019 году неустановленные лица приобрели несколько недостроенных помещений, выдав их за готовые объекты, для размещения в них детских садов в трех районах республики. Уголовное дело было возбуждено по статье о служебном подлоге. Вероятный ущерб государству составляет порядка 90 млн руб. Недостроенные детские сады возводились в рамках нацпроекта «Демография».

Накануне сообщалось, что 14 млрд рублей собирается просить у федерального центра правительство Хакасии. Как пишет РБК, республике не хватает денег на бюджетников, ЖКХ и закупки лекарств. Сложившуюся ситуация там оценивают как критическую. Гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский в эфире НСН опроверг предположение, что это связано с тем, что республику возглавляет представитель думской оппозиции, коммунист Валентин Коновалов.

