В Миноборазования Хакасии прошли обыски по делу о недостроенных детсадах
Обыски прошли в министерстве образования и науки Хакасии в рамках уголовного дела, возбужденного после того, как в нескольких сельских районах региона не были достроены детские сады. Об этом сообщили в СКР по Красноярскому краю и Хакасии.
Следствие полагает, что в 2019 году неустановленные лица приобрели несколько недостроенных помещений, выдав их за готовые объекты, для размещения в них детских садов в трех районах республики. Уголовное дело было возбуждено по статье о служебном подлоге. Вероятный ущерб государству составляет порядка 90 млн руб. Недостроенные детские сады возводились в рамках нацпроекта «Демография».
Накануне сообщалось, что 14 млрд рублей собирается просить у федерального центра правительство Хакасии. Как пишет РБК, республике не хватает денег на бюджетников, ЖКХ и закупки лекарств. Сложившуюся ситуация там оценивают как критическую. Гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский в эфире НСН опроверг предположение, что это связано с тем, что республику возглавляет представитель думской оппозиции, коммунист Валентин Коновалов.
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