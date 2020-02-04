Хакасский кризис с финансированием школ и детсадов связали с некомпетентностью губернатора

«У нас есть губернаторы-оппозиционеры в других регионах, но там такого не происходит. Управление и региональная власть – это достаточно сложный процесс, который требует принятия своевременных решений. Коновалову с момента прихода к власти не удалось, что называется, эту власть взять, то есть отстроить эффективную систему власти. Поэтому если власть не выполняет формальные требования и не работает в определенных процессах, то происходят ровно те ситуации, которые мы сейчас наблюдаем в Хакасии. Это конкретная вина, прежде всего, губернатора, который не смог наладить вовремя принятие решений. Такая задолженность формируется на протяжении какого-то времени, и все это время не принимались решения, и все дошло до чрезвычайной ситуации. А в пиар-пространстве, в политическом пространстве Коновалов постоянно делает один финт: обвиняет всех вокруг в том, что кто-то чего-то не делает для региона. Прежде всего, должен делать он как глава региона», - подчеркнул политолог.

Отметим, что Хакасия - среди беднейших субъектов России: по уровню денежных доходов на душу населения республика занимает 73-е место в России из 85.

