В метеобюро сообщили, когда закончится оттепель в Москве
Оттепельная погода с температурой воздуха около нуля или выше градусов ждет жителей Москвы в первой половине новой рабочей недели. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде мокрого снега и снега.
По словам синоптика, с четверга, 28 января, погода в столице станет уже «вполне зимней», передает РИА Новости. Температура немного понизится, она начнет переходить в слабоотрицательную. В субботу прогнозируется уже -2..-7 в дневные часы.
В метеобюро отметили, что такая температура остается выше климатической нормы на 6-7 градусов.
В Гидрометцентре рассказали, что в Европейскую Россию пришли аномально высокие температуры, которые больше характерны для конца марта-начала апреля, передает телеканал «360».
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