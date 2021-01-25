В метеобюро сообщили, когда закончится оттепель в Москве

Оттепельная погода с температурой воздуха около нуля или выше градусов ждет жителей Москвы в первой половине новой рабочей недели. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде мокрого снега и снега.

В Москве побит температурный рекорд за всю историю наблюдений

По словам синоптика, с четверга, 28 января, погода в столице станет уже «вполне зимней», передает РИА Новости. Температура немного понизится, она начнет переходить в слабоотрицательную. В субботу прогнозируется уже -2..-7 в дневные часы.

В метеобюро отметили, что такая температура остается выше климатической нормы на 6-7 градусов.

В Гидрометцентре рассказали, что в Европейскую Россию пришли аномально высокие температуры, которые больше характерны для конца марта-начала апреля, передает телеканал «360».

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