В Москве побит температурный рекорд за всю историю наблюдений

В Москве побит температурный рекорд. Утром в понедельник главная московская метеостанция на ВДНХ зафиксировала температуру + 3,8 градуса.

В результате был побит рекорд для 25 января за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве, сообщили в столичном метеобюро.

Такая температура превышает норму на 11-12 градусов, передает «Интерфакс».

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Предыдущий рекорд был установлен 25 января 2002 года (плюс 3,6 градуса).

В понедельник в Москве ожидается до +3 градусов, будет облачно, местами небольшие осадки, пишет «Газета.ру».



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ФОТО: flickr.com
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