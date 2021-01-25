В Москве побит температурный рекорд за всю историю наблюдений

В Москве побит температурный рекорд. Утром в понедельник главная московская метеостанция на ВДНХ зафиксировала температуру + 3,8 градуса.

В результате был побит рекорд для 25 января за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве, сообщили в столичном метеобюро.

Такая температура превышает норму на 11-12 градусов, передает «Интерфакс».