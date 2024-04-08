В мэрии Оренбурга заявили о росте уровня воды в реке Урал до 872 сантиметров

Уровень воды в реке Урал в частично затопленном Оренбурге увеличился на 16 см за сутки и достиг 872 см. Об этом сообщили в администрации города.

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«По информации оренбургского гидрометцентра, на 8 утра 8 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки 872 см. Утром 7 апреля он составлял 856 см», — отмечается в заявлении мэрии.

Власти уточнили, что опасной является отметка 930 см.

Кроме того, река Сакмара у Татарской Каргалы прибавила 30 см за сутки, ее уровень не достиг опасных 870 см и сейчас составляет 783 см. При этом уровень воды в реке Черная у села Краснохолм под Оренбургом снижается, за минувшие сутки он упал на 219 см, до 73 см.

Ранее паводку в Оренбургской области присвоили статус чрезвычайной ситуации федерального характера, власти установят соответствующий уровень реагирования, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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