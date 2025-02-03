В Мариуполе утвердили новые флаг и герб города

Новые официальные символы Мариуполя утвердили в городском округе. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы города Олег Моргун.

Как отметил градоначальник, символы были утверждены накануне депутатами горсовета.

«Новые флаг и герб разработаны профильными специалистами на основании ранее существовавших гербов города... получена их экспертиза за подписью председателя Геральдического Совета, Государственного герольдмейстера Г.В. Вилинбахова», — написал Моргун в Telegram-канале.

Глава города отметил, что бело-синее решение герба обозначает расположение Мариуполя на берегу Азовского моря и исторические особенности его основания переселенцами из Греции. В верхней половине символа помещен серебряный (белый) цвет, символизирующий металлургию — одну из экономических основ Мариуполя. Кроме того, на гербе изображен якорь, так как город — важный морской порт. При этом фигура, являющаяся одним из древнейших христианских символов, соединяет историю двух использовавшихся ранее гербов Мариуполя.

«Флаг составлен на основе герба городского округа и повторяет его символику», — указал Моргун.

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