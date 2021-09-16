В Магадане спасли застрявшего на мели детёныша косатки. Местные жители вместе со спасателями несколько часов подряд поливали животное водой. С наступлением прилива касатка наконец ушла в море, пишет «РИА Новости» со ссылкой на сотрудника регионального главка МЧС Алексея Крылова.

По словам собеседника агентства, поначалу детёныш касатки был напуган и отказывался уплывать, но в итоге он ушёл в море, где всё это время его ждала мать. Теперь с ним всё будет хорошо.

Кит оказался в прибрежной зоне во время охоты на нерпу и не смог вернуться из-за начавшегося отлива.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдет акция «В добрые руки» в поддержку животных из приютов.



