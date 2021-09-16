В Магадане спасли застрявшего на мели детёныша косатки
В Магадане спасли застрявшего на мели детёныша косатки. Местные жители вместе со спасателями несколько часов подряд поливали животное водой. С наступлением прилива касатка наконец ушла в море, пишет «РИА Новости» со ссылкой на сотрудника регионального главка МЧС Алексея Крылова.
По словам собеседника агентства, поначалу детёныш касатки был напуган и отказывался уплывать, но в итоге он ушёл в море, где всё это время его ждала мать. Теперь с ним всё будет хорошо.
Кит оказался в прибрежной зоне во время охоты на нерпу и не смог вернуться из-за начавшегося отлива.
Ранее сообщалось, что в Москве пройдет акция «В добрые руки» в поддержку животных из приютов.
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