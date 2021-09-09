Сергунина: В Москве пройдет акция «В добрые руки» в поддержку животных из приютов

Акция «В добрые руки» пройдет на Тверском бульваре в Москве, с 10 по 19 сентября жители столицы смогут познакомиться с собаками и кошками из приютов, которые ищут дом и любящих хозяев. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Слова вице-мэра приводятся на официальном сайте главы города. Как отметила Сергунина, мероприятие объединит тех, у кого уже есть питомец и кто планирует его завести, а также неравнодушных к проблеме бездомных животных горожан и волонтеров.

«К акции присоединились такие фонды помощи животным, как "Рэй", "Лапа дружбы", "Собаки, которые любят", "Котодетки" и другие. Специалисты и волонтеры проведут для посетителей лекции по зоопсихологии, воспитанию домашних любимцев и уходу за ними», — рассказала заммэра.

Лекторий будет открыт для всех желающих с 15:00 до 19:00 в будни и в 12:00 - 19:00 по выходным. Для тех, кто хочет взять собаку или кошку, создадут специальную зону, где в любой день с 11:00 до 19:00 гости смогут пообщаться или погулять с подопечными приютов.

На акцию можно прийти и со своими питомцами. Так, на кинологической площадке владельцев собак будут обучать основам дрессировки. Занятия пройдут с 15:00 до 19:00 в будни, в выходные — с 14:00 до 19:00. В зоне груминга домашним любимцам сделают экспресс-укладку или поухаживают за ушками и коготками. Также для животных подготовили полосу препятствий и другие развлечения.

В рамках акции будет работать спецавтомобиль столичного комитета ветеринарии — мини-ветклиника на колесах. Ветеринарные специалисты будут консультировать по правильному содержанию и кормлению животных, проводить клинический осмотр, делать УЗИ. Кроме того, москвичи смогут привести своих питомцев на бесплатную вакцинацию от бешенства.

Площадки акции «В добрые руки» будут открыты ежедневно с 11:00 до 19:00, вход свободный. Посетители смогут приобрести аксессуары, средства для ухода, лакомства и игрушки для своего питомца или животных из приюта. Также поддержать фонды помощи бездомным животным можно через благотворительный сервис на портале mos.ru и в мобильном приложении «Моя Москва». Все средства перечисляются напрямую в благотворительные фонды, отчеты о расходовании пожертвований публикуются на их страницах на портале «Душевная Москва».

