В ЛНР шесть населенных пунктов остались без воды из-за аварии

Шесть населенных пунктов в Луганской Народной Республике остались без водоснабжения из-за аварии на Свердловском магистральном водоводе. Об этом сообщило предприятие «Лугансквода».

«Прекращена подача воды на: г.Свердловск, г.Червонопартизанск, п.Комсомольский, п.Мирный, п.Таловое, п.Орджоникидзе», — отмечается в сообщении в Telegram-канале организации.

Специалисты выехали на место для ремонтных работ. Планируется, что подачу воды возобновят к вечеру воскресенья, 19 января.

По данным СМИ, без водоснабжения остались около 60 тысяч жителей ЛНР.

Ранее в Новосибирске десятки тысяч человек остались без отопления из-за аварии.

