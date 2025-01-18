В ЛНР шесть населенных пунктов остались без воды из-за аварии
Шесть населенных пунктов в Луганской Народной Республике остались без водоснабжения из-за аварии на Свердловском магистральном водоводе. Об этом сообщило предприятие «Лугансквода».
«Прекращена подача воды на: г.Свердловск, г.Червонопартизанск, п.Комсомольский, п.Мирный, п.Таловое, п.Орджоникидзе», — отмечается в сообщении в Telegram-канале организации.
Специалисты выехали на место для ремонтных работ. Планируется, что подачу воды возобновят к вечеру воскресенья, 19 января.
По данным СМИ, без водоснабжения остались около 60 тысяч жителей ЛНР.
Ранее в Новосибирске десятки тысяч человек остались без отопления из-за аварии.
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