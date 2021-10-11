В Липецкой области введут QR-коды для посещения ресторанов и кафе
В Липецкой области введут QR-коды для посещения предприятий общепита. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Отмечается, что такая мера пока будет действовать в тестовом режиме.
Вместе с QR-кодом будет необходимо предъявить документ удостоверяющий личность. Власти объясняют введение новых ограничений тяжелой ситуацией с COVID-19 в регионе.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, с начала пандемии в области было выявлено 55 835 случаев заражения коронавирусом, 48 720 человек выздоровело, умерло 1 777 человек.
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