В Липецкой области введут QR-коды для посещения ресторанов и кафе

В Липецкой области введут QR-коды для посещения предприятий общепита. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Отмечается, что такая мера пока будет действовать в тестовом режиме.

Вместе с QR-кодом будет необходимо предъявить документ удостоверяющий личность. Власти объясняют введение новых ограничений тяжелой ситуацией с COVID-19 в регионе.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, с начала пандемии в области было выявлено 55 835 случаев заражения коронавирусом, 48 720 человек выздоровело, умерло 1 777 человек.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КафеКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры