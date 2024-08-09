В Липецкой области отменили развлекательные мероприятия
Все развлекательные мероприятия в Липецкой области отменены. Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов.
Ранее Липецкую область атаковали украинские беспилотники. По данным Минобороны, ночью 9 августа над регионом нейтрализовали 19 дронов. В результате атак пострадали девять человек, сообщает РЕН ТВ.
Как отметил Артамонов, в области отменили развлекательные события, при этом спортивные и семейные мероприятия будут проводиться с повышенными мерами безопасности. Губернатор подчеркнул, что противник бьет по мирному населению региона, а также по жителям в Курске и Белгороде.
«Мы не испугаемся, не поддадимся, но и рисковать жизнями наших людей не собираемся», — написал Артамонов в Telegram.
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