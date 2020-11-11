Специалисты заявили об исчезновении тамбовских волков

Специалисты охотуправления Тамбовской области в текущем году зарегистрировали всего двух волков в лесах региона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу отдела управления по охране объектов животного мира Тамбовской области Алексея Соколова.

Он уточнил, что в 2007 году волков было в пять раз больше, а в 2019 эксперты зарегистрировали четыре особи.

Для учета животных специалисты изучают их маршруты и проводят специальные расчеты, уточнил Соколов. Он отметил, что массовое сокращение численности волков произошло в годы ВОВ, когда животные перекочевали из-за боевых действий в других регионах. Из-за голода хищники подходили к домам даже в дневное время, за их отстрел получали денежное вознаграждение.

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Соколов рассказал, что отстрел хищных животных не запрещен, так как они представляют угрозу животному миру и сельскому хозяйству. Ведомство выдает за сезон около 10-12 разрешений. При этом, утверждает Соколов, за последние пять лет в регионе не было отстрелено ни одного волка.

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ТЕГИ:ЭкологияТамбовЖивотные
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