Губернатор Камчатки заявил о новых фактах массовой гибели морских животных

На Камчатке очевидцы сообщают о новых фактах гибели морских животных. Об этом в своём Instagram рассказал губернатор региона Владимир Солодов.

По словам главы Камчатского края, были получены данные с экспедиционного судна, которое движется в сторону мыса Лопатка. Массовое падение гидробионтов, зафиксированное на глубине 5-10 метров в районе Авачинской бухты, наблюдается и южнее. Также очевидцы сообщают о массовом выбросе морских животных на побережье Охотского моря.

«Мы точно не можем говорить о том, что источником загрязнения был локальный техногенный объект в районе Петропавловска», - отметил Солодов. Глава региона добавил, что это масштабное новое явление, которое науке ещё предстоит осмыслить.

Губернатор рассказал, что обратился в правительству России с предложением максимально быстрой рекультивации Козельского полигона ядохимикатов и других подобных объектов на Камчатке. Главное же, по мнению Солодова, это восстановить природу после нанесённого ущерба.

Ранее вице-президент РАН Андрей Адрианов заявил, что происшествие на Камчатке связано с природным явлением - вредоносное цветение воды, или красный прилив океана. Отдельные микроводоросли могут производить разные токсины, в том числе вызывающие гибель беспозвоночных животных и диарею у людей.

В Росприроднадзоре выявили превышение норм по загрязняющим веществам: фосфат-ион в 10,8 раз, железа общего в 6,7 раза, фенола общего в 2,9 раза. Загрязнение воды в акватории Тихого океана подтвердили в Генпрокуратуре РФ. Возбуждено уголовное дело по статьям «нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» и «загрязнение морской среды».

