В Ленобласти в результате массовой драки на птицефабрике пострадали 20 человек

Массовая драка работников произошла на птицефабрике в поселке Приладожский Кировского района Ленинградской области, есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Отмечается, что правоохранители получили сообщение о драке 12 мая. Полицейские прибыли на место и пресекли конфликт, 12 активных участников стычки доставили в отдел, пишет RT. Все они - граждане среднеазиатского государства в возрасте 21- 39 лет.

«В общей сложности в конфликте приняли участие 60 человек. В результате инцидента 20 человек были госпитализированы, 7 из них - в тяжелом состоянии», - указали в МВД.

По предварительной информации, драка произошла из-за словесного конфликта.

