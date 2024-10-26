В Курской области впервые за 30 лет появился новый населенный пункт

Новый населенный пункт появился в Курской области впервые за последние 30 лет, в регионе создали агропоселок Меркурий. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза.

«Его для своих сотрудников в рамках нашей госпрограммы комплексного развития сельских территорий построила ГК "Агропромкомплектация"... Ключи от нового жилья получили первые новоселы – 30 семей», — указали в ведомстве.

Как отметили в Минсельхозе, в современном агропоселке возвели 20 домов, еще примерно столько же будут готовы в 2025 году. Также в Меркурии построили объекты инфраструктуры: спортивный комплекс, детский сад, магазин.

Между тем Минобрнауки сообщило, что дополнительно направит 75 млн рублей для поддержки студентов в Курской области.

