В Курской области впервые за 30 лет появился новый населенный пункт
Новый населенный пункт появился в Курской области впервые за последние 30 лет, в регионе создали агропоселок Меркурий. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза.
«Его для своих сотрудников в рамках нашей госпрограммы комплексного развития сельских территорий построила ГК "Агропромкомплектация"... Ключи от нового жилья получили первые новоселы – 30 семей», — указали в ведомстве.
Как отметили в Минсельхозе, в современном агропоселке возвели 20 домов, еще примерно столько же будут готовы в 2025 году. Также в Меркурии построили объекты инфраструктуры: спортивный комплекс, детский сад, магазин.
Между тем Минобрнауки сообщило, что дополнительно направит 75 млн рублей для поддержки студентов в Курской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru