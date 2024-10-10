Минобрнауки направит 75 млн рублей для поддержки студентов в Курской области
Минобрнауки России дополнительно направит 75 млн рублей в Курскую область. Об этом заявил заместитель главы ведомства Андрей Омельчук.
По словам замминистра, Минобрнауки еженедельно отслеживает ситуацию по всем студентам, пострадавшим в приграничье, и их семьям, чтобы вузы оказывали материальную, психологическую помощь, меры поддержки.
«Дополнительно 75 млн рублей в этом году направим в Курскую область», — подчеркнул Омельчук.
Замминистра также отметил, что власти точечно выделяют средства на пострадавшую при обстрелах инфраструктуру Курской и Белгородской областей.
Ранее правительство дополнительно выделило более 6,2 млрд рублей на выплаты жителям Курской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru