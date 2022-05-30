В Курской области усилят меры безопасности

Меры безопасности усилят в Курской области на границе с Украиной. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в ходе оперативного совещания.

Жителям приграничного села Курской области предложили переехать в санатории

«Министерством обороны приняты дополнительные меры, и в наш регион уже прибыло и еще прибывает вооружение в виде артиллерийских установок, ракетных установок», — цитирует губернатора РИА Новости.

Старовойт подчеркнул, что меры направлены на обеспечение безопасности населения, пишет RT.

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ФОТО: kursk.ru
ТЕГИ:Минобороны РФКурская Область
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