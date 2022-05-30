В Курской области усилят меры безопасности

В России появилось четыре новых города-миллионника Минобороны отправило в граничащую с Украиной Курскую область дополнительные силы Проект шестого пакета санкций ЕС не включает запрета на импорт российской нефти по трубопроводу Каждый пятый курящий россиянин заявил, что хочет бросить курить