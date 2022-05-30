В Курской области усилят меры безопасности
30 мая 202211:44
Меры безопасности усилят в Курской области на границе с Украиной. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в ходе оперативного совещания.
«Министерством обороны приняты дополнительные меры, и в наш регион уже прибыло и еще прибывает вооружение в виде артиллерийских установок, ракетных установок», — цитирует губернатора РИА Новости.
Старовойт подчеркнул, что меры направлены на обеспечение безопасности населения, пишет RT.
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30 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru