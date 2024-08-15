В Курской области разрешили свободное посещение дошкольных учреждений с 7 августа
В Курской области приняли решение о свободном посещении с 7 августа дошкольных учреждений, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
В ходе встречи с уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой Смирнов отметил, что продолжается формирование делегаций детей, которые отправятся на отдых и оздоровление в другие регионы России. Также с 7 августа в регионе разрешается свободное посещение дошкольных учреждений.
Львова-Белова в свою очередь выразила готовность оказать помощь многодетным семьям Курской области и сообщила, что уже сейчас ведётся поиск жилья для 10 таких семей.
Ранее стало известно, что власти Курской области обсуждают решение о введении с 1 сентября дистанционного обучения в регионе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru