В Курской области разрешили свободное посещение дошкольных учреждений с 7 августа

В ходе встречи с уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой Смирнов отметил, что продолжается формирование делегаций детей, которые отправятся на отдых и оздоровление в другие регионы России. Также с 7 августа в регионе разрешается свободное посещение дошкольных учреждений.

Львова-Белова в свою очередь выразила готовность оказать помощь многодетным семьям Курской области и сообщила, что уже сейчас ведётся поиск жилья для 10 таких семей.

Ранее стало известно, что власти Курской области обсуждают решение о введении с 1 сентября дистанционного обучения в регионе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

