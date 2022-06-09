В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности до 22 июня
Высокий уровень террористической опасности в Курской области продлен до 22 июня. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Наши правоохранительные органы и спецслужбы почти два месяца работают в усиленном режиме. Желтый уровень террористической опасности уже помог им не допустить теракт на майских праздниках», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Старовойт подчеркнул, что вместе с руководителями силовых структур принял решение продлить высокий уровень террористической опасности еще на две недели, пишет RT.
Глава области призвал население проявлять бдительность и сообщать в правоохранительные органы обо всех подозрительных лицах или оставленных предметах, отмечает РИА ФАН.
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