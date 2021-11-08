В Курске 55 тысяч человек остались без горячей воды из-за аварии

Отмечается, что был поврежден трубопровод холодного водоснабжения, который питает котельную ООО «Теплогенерирующая компания» на улице 3-я Агрегатная.

«На время проведения аварийно-восстановительных работ с 10:00 (мск) отключено горячее водоснабжение. В зону проведения работ попадает 215 многоквартирных жилых домов с населением 55 000 человек, 17 социально значимых объектов», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ожидается, что работы завершат к 16:00 по Москве.

