Треть жителей Орла осталась без воды из-за аварии на магистральном водопроводе
Около 100 тысяч жителей Орла, это почти треть всех жителей, остались без водоснабжения из-за аварии на магистральном водопроводе. Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков в Instagram.
Он сообщил, что прорыв трубы произошел в районе поворота на 909-й квартал. В результате аварии была отключена вода в Заводском районе и части Советского района города. В зону отключения попало 998 домов, в которых проживают порядка 100 тысяч человек, в том числе 17 тысяч детей. Нет воды в 58 социальных объектах.
Авария на трубопроводе диаметром 900 миллиметров произошла в результате гидравлического удара, он последовал за отключением электроэнергии. На месте работают аварийные службы, для населения организован подвоз воды.
В аварийных районах не работают детские сады из-за невозможности организовать горячее питание детей.
Население города Орла составляет около 318 тыс. человек.
Ранее серьезная авария на распределительной линии электропередачи лишила света весь центр Красноярска, сообщает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+23 962 / сут.
Умерли
140 тыс.+725 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+20 067 / сут.
- Украина получит «москитный флот» от США и Великобритании
- Треть жителей Орла осталась без воды из-за аварии на магистральном водопроводе
- Ученые нашли признаки жизни на спутнике Сатурна
- Рогозин рассказал, когда к МКС запустят модуль «Наука»
- Транспортно-десантный корабль США Yuma направился в Черное море
- Температура в Москве впервые в июле превысит +30
- Треть россиян приветствуют брак по расчету
- В Хошимине введут двухнедельный локдаун
- Time раскрыл планы основателя Blackwater по созданию ЧВК на Украине
- Больше половины американских штатов подали иск против Google
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru