Треть жителей Орла осталась без воды из-за аварии на магистральном водопроводе

Около 100 тысяч жителей Орла, это почти треть всех жителей, остались без водоснабжения из-за аварии на магистральном водопроводе. Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков в Instagram.

Он сообщил, что прорыв трубы произошел в районе поворота на 909-й квартал. В результате аварии была отключена вода в Заводском районе и части Советского района города. В зону отключения попало 998 домов, в которых проживают порядка 100 тысяч человек, в том числе 17 тысяч детей. Нет воды в 58 социальных объектах.

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Авария на трубопроводе диаметром 900 миллиметров произошла в результате гидравлического удара, он последовал за отключением электроэнергии. На месте работают аварийные службы, для населения организован подвоз воды.

В аварийных районах не работают детские сады из-за невозможности организовать горячее питание детей.

Население города Орла составляет около 318 тыс. человек.

Ранее серьезная авария на распределительной линии электропередачи лишила света весь центр Красноярска, сообщает РИА ФАН.


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ФОТО: flickr.com // Вести Детально
ТЕГИ:АварияВодаОрел
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