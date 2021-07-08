Треть жителей Орла осталась без воды из-за аварии на магистральном водопроводе

Около 100 тысяч жителей Орла, это почти треть всех жителей, остались без водоснабжения из-за аварии на магистральном водопроводе. Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков в Instagram.

Он сообщил, что прорыв трубы произошел в районе поворота на 909-й квартал. В результате аварии была отключена вода в Заводском районе и части Советского района города. В зону отключения попало 998 домов, в которых проживают порядка 100 тысяч человек, в том числе 17 тысяч детей. Нет воды в 58 социальных объектах.