Жителям Кургана рекомендовали сделать запас питьевой воды на фоне режима ЧС

Жителям Кургана необходимо сделать месячный запас воды, сообщил генеральный директор АО «Водный союз» Владимир Овсянников.

Региональный режим ЧС ввели в Тюменской области из-за прогноза по паводку

«Имеется риск затопления водозаборных сооружений, поэтому всем жителям Кургана необходимо сделать месячный запас воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд», - сказал он.

Овсянников также уточнил, что на данный момент вода подается в город в нормальном режиме.

Ранее в Курганской области ввели режим ЧС из-за паводка, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Оренбургской области
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