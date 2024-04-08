Жителям Кургана рекомендовали сделать запас питьевой воды на фоне режима ЧС
8 апреля 202421:50
Жителям Кургана необходимо сделать месячный запас воды, сообщил генеральный директор АО «Водный союз» Владимир Овсянников.
«Имеется риск затопления водозаборных сооружений, поэтому всем жителям Кургана необходимо сделать месячный запас воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд», - сказал он.
Овсянников также уточнил, что на данный момент вода подается в город в нормальном режиме.
Ранее в Курганской области ввели режим ЧС из-за паводка, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: в Москве нашли мертвым оперного певца Евгения Кунгурова
- Власти отказались восстанавливать рухнувший мост в Вязьме
- Симоньян заявила о попытке украинцев сорвать премьеру фильма о Донбассе
- Пострадавшие от паводка в Орске получат по 100 тысяч рублей
- Более 10 поездов проследуют в обход из-за обрушения моста в Вязьме
- «Росатом» потребовал от финской компании Fennovoima Oy три млрд евро
- Минздрав РФ: В Москву эвакуируют пострадавших при обрушении моста в Смоленской области
- Жителям Кургана рекомендовали сделать запас питьевой воды на фоне режима ЧС
- Маск опроверг сообщения о распространении Россией фейков в соцсети X
- На юге Челябинской области прорвало насыпную плотину
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru