Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю в России зафиксировали 939 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, это на 78% больше, чем неделей ранее.

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В ведомстве уточнили, что четверть всех заболевших зарегистрированы в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, остальные 75% - в других регионах страны.

Также в Роспотребнадзоре заявили о более чем 27 тысяч случаев коронавируса, зафиксированных в РФ за последнюю неделю. Это на 12,6% больше, чем за предыдущие семь дней.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посоветовал россиянам носить маски в период подъёма заболеваемости респираторными инфекциями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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