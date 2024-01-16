Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ

В ведомстве уточнили, что четверть всех заболевших зарегистрированы в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, остальные 75% - в других регионах страны.

Также в Роспотребнадзоре заявили о более чем 27 тысяч случаев коронавируса, зафиксированных в РФ за последнюю неделю. Это на 12,6% больше, чем за предыдущие семь дней.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посоветовал россиянам носить маски в период подъёма заболеваемости респираторными инфекциями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».