В Крыму заявили о прорыве продовольственной блокады
Крым прорвал продовольственную блокаду со стороны Украины, идет восстановление торгово-экономических связей региона с Херсонской и Запорожской областями. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
«Освобождение Херсонской и Запорожской областей положило конец продовольственной блокаде Крыма со стороны Украины. Она навсегда осталась в прошлом. Крым и освобожденные регионы активно восстанавливают утраченные некогда по вине украинских националистов торгово-экономические связи», — рассказал советник в беседе с РИА Новости.
Крючков отметил, что благодаря поставкам из Херсонской и Запорожской областей в Крыму существенно снизились цены на овощи и фрукты, пишет РИА ФАН. По словам чиновника, взятые Россией под контроль южные украинские регионы — это «зерно, овощи, фрукты» и «будущая продовольственная житница» РФ.
В марте в ходе спецоперации на Украине российская сторона взяла под контроль автодорогу от Крыма до Мариуполя, благодаря этому удалось связать сухопутным коридором полуостров и Донбасс, напоминает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 526 / сут.
Умерли
379 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 486 / сут.
- МВД и Минцифры создадут ресурс для проверки водительских прав
- В Крыму заявили о прорыве продовольственной блокады
- Польша отменит пособия для большинства украинских беженцев
- Постпред США в НАТО: Альянс объявит Россию своей главной угрозой
- Песков: контакты Кремля и администрации США отсутствуют
- Депутат Госдумы предложил ускорить воссоединение юга Украины с РФ
- В Британии назвали санкции в отношении Москвы безрассудными
- Экономист рассказала об угрозе, которое несет укрепление доллара
- Россияне выбрали лучшие города для молодежи
- Растет число погибших при стрельбе в американской больнице
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru