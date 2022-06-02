В Крыму заявили о прорыве продовольственной блокады

Крым прорвал продовольственную блокаду со стороны Украины, идет восстановление торгово-экономических связей региона с Херсонской и Запорожской областями. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

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«Освобождение Херсонской и Запорожской областей положило конец продовольственной блокаде Крыма со стороны Украины. Она навсегда осталась в прошлом. Крым и освобожденные регионы активно восстанавливают утраченные некогда по вине украинских националистов торгово-экономические связи», — рассказал советник в беседе с РИА Новости.

Крючков отметил, что благодаря поставкам из Херсонской и Запорожской областей в Крыму существенно снизились цены на овощи и фрукты, пишет РИА ФАН. По словам чиновника, взятые Россией под контроль южные украинские регионы — это «зерно, овощи, фрукты» и «будущая продовольственная житница» РФ.

В марте в ходе спецоперации на Украине российская сторона взяла под контроль автодорогу от Крыма до Мариуполя, благодаря этому удалось связать сухопутным коридором полуостров и Донбасс, напоминает «Свободная пресса».

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