В Крыму «заминировали» городские и районные администрации

«На электронные почты администраций городов и районов Крыма пришли письма с угрозами взорвать здания. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку зданий администраций. Служащие и посетители эвакуированы», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, письма о якобы заложенных взрывных устройствах пришли почти во все администрации полуострова. Крючков отметил, что сообщения похожи на фейковые — «электронные террористы угрожают взорвать устройства и требуют выкуп в размере $13 тыс.».

