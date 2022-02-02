В Крыму «заминировали» городские и районные администрации
Сотрудников администраций в ряде городов Крыма эвакуировали после сообщений о «минировании». Об этом сообщили в Мининформе республики.
«На электронные почты администраций городов и районов Крыма пришли письма с угрозами взорвать здания. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку зданий администраций. Служащие и посетители эвакуированы», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, письма о якобы заложенных взрывных устройствах пришли почти во все администрации полуострова. Крючков отметил, что сообщения похожи на фейковые — «электронные террористы угрожают взорвать устройства и требуют выкуп в размере $13 тыс.».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru