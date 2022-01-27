Подозреваемый в отправке сообщений о «минированиях» задержан в Москве
В Москве задержан подозреваемый в распространении ложных сообщений о минировании транспортных объектов Санкт-Петербурга. Об этом говорится на сайте МВД Медиа.
Отмечается, что 33-летний правонарушитель является уроженцем Саратовской области. Он подозревается в отправке в 2021 году через мессенджер и электронную почту шести заведомо ложных сообщений о возможных терактах. Во время обыска у него были изъяты средства мобильной связи, с помощью которых, предположительно, и было совершено преступление.
Ранее следственными органами УТ МВД России по СЗФО уже было заведено шесть уголовных дел по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
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