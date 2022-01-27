Подозреваемый в отправке сообщений о «минированиях» задержан в Москве

Отмечается, что 33-летний правонарушитель является уроженцем Саратовской области. Он подозревается в отправке в 2021 году через мессенджер и электронную почту шести заведомо ложных сообщений о возможных терактах. Во время обыска у него были изъяты средства мобильной связи, с помощью которых, предположительно, и было совершено преступление.

Ранее следственными органами УТ МВД России по СЗФО уже было заведено шесть уголовных дел по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма».