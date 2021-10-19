В Крыму вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников ряда отраслей
Власти Крыма приняли решение ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников отдельных отраслей. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.
Между тем, с 18 октября обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых категорий граждан введена в Тюменской области, об этом сообщает «РЕН ТВ», ссылаясь на постановление главного государственного санитарного врача по региону.
Эта мера принята на фоне роста заболеваемости коронавирусом в области. Так, обязательной вакцинации, в частности, подлежат сотрудники образовательных и спортивных учреждений, организаций здравоохранения, работники транспорта, почты, коммунальных организаций и сферы услуг.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,0 млн+34 325 / сут.
Умерли
224 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+16 431 / сут.
- Правительство выделит еще 28,3 млрд рублей на выплаты российским семьям с детьми
- «Доллар по сто»: эксперты высказались о перспективах рубля к концу года
- В Крыму вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников ряда отраслей
- Зеленский раскритиковал запрет фильмов из-за санкций против российских актеров
- Суд впервые с 2015 года признал незаконным отзыв лицензии ЦБ у банка
- В России стартовали продажи электромобилей Tesla
- В Москве среди вакцинированных от COVID-19 разыграют десять квартир
- Вирусологи рассказали, когда пойдет на спад четвертая волна COVID-19
- СМИ предупредили об опасности для Европы газовой сделки США с Китаем
- У побережья Греции произошло землетрясение магнитудой 5,9
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru