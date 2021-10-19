В Крыму вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников ряда отраслей

Власти Крыма приняли решение ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников отдельных отраслей. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Между тем, с 18 октября обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых категорий граждан введена в Тюменской области, об этом сообщает «РЕН ТВ», ссылаясь на постановление главного государственного санитарного врача по региону.

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Эта мера принята на фоне роста заболеваемости коронавирусом в области. Так, обязательной вакцинации, в частности, подлежат сотрудники образовательных и спортивных учреждений, организаций здравоохранения, работники транспорта, почты, коммунальных организаций и сферы услуг.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияКрым
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