В Крыму вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников ряда отраслей

Власти Крыма приняли решение ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников отдельных отраслей. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Между тем, с 18 октября обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых категорий граждан введена в Тюменской области, об этом сообщает «РЕН ТВ», ссылаясь на постановление главного государственного санитарного врача по региону.