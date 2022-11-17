Над электроподстанцией в Крыму сбили беспилотник
Беспилотный летательный аппарат сбит над электроподстанцией в Крыму, повреждений нет. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
Инцидент произошел на территории подстанции «Кафа» в районе Феодосии.
«Сбит беспилотник. Обломки упали на территории станции. Повреждений нет, энергоснабжение не нарушено», — написал Крючков в Telegram.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что система ПВО сбила БПЛА над акваторией, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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