Над электроподстанцией в Крыму сбили беспилотник

Беспилотный летательный аппарат сбит над электроподстанцией в Крыму, повреждений нет. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.

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Инцидент произошел на территории подстанции «Кафа» в районе Феодосии.

«Сбит беспилотник. Обломки упали на территории станции. Повреждений нет, энергоснабжение не нарушено», — написал Крючков в Telegram.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что система ПВО сбила БПЛА над акваторией, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:БеспилотникиКрым
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