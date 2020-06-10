В Крыму требования Роспотребнадзора назвали сложными, но выполнимыми

Министр напомнил, что с 15 июня курорты заработают для крымчан, отменяется обязательная обсервация для приезжающих на территорию Крыма из других субъектов страны, затем, с 1 июля, Крым сможет принимать туристов с материка.

Волченко отметил важность соблюдения всех требований безопасности, так как «если кто-то заболеет из персонала или гостей, то это будет серьезная ситуация», сообщает КИА.

Чиновник также назвал все требования сложными, требующими от отельеров дополнительных затрат, но выполнимыми.

Накануне исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе опровергла информацию о подорожании отдыха в России.



