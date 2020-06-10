В Крыму требования Роспотребнадзора назвали сложными, но выполнимыми
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что трехэтапный запуск работы санаторно-курортного и гостиничного комплекса полуострова – правильное и выверенное решение.
По его словам, это позволит начать курортный сезон постепенно, чтобы успеть наладить соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора.
Министр напомнил, что с 15 июня курорты заработают для крымчан, отменяется обязательная обсервация для приезжающих на территорию Крыма из других субъектов страны, затем, с 1 июля, Крым сможет принимать туристов с материка.
Волченко отметил важность соблюдения всех требований безопасности, так как «если кто-то заболеет из персонала или гостей, то это будет серьезная ситуация», сообщает КИА.
Чиновник также назвал все требования сложными, требующими от отельеров дополнительных затрат, но выполнимыми.
Накануне исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе опровергла информацию о подорожании отдыха в России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
494 тыс.+8 404 / сут.
Умерли
6 358+216 / сут.
Выздоровели
253 тыс.+10 386 / сут.
- Дойная корова на коротком поводке: Экономист о кредите МВФ Украине
- Названы сроки взаимного признания виз России и Белоруссии
- Собянин сравнил смертность от COVID-19 в Москве с другим миром
- ФСБ задержала 5 россиян за подготовку теракта в Крыму
- Росприроднадзор назвал вероятную причину утечки топлива на ТЭЦ в Норильске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru