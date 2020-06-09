Германия планирует ограничить поездки граждан за границу до конца лета

Власти Германии планируют ограничить зарубежные поездки граждан до конца августа текущего года в целях профилактики распространения коронавируса. Как сообщает РИА Новости, об этом со ссылкой на источник в правительстве пишет немецкая газета Spiegel.

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Согласно источнику издания, власти намерены разрешить гражданам проводить отпуск внутри Евросоюза в скором времени, однако, выезд за пределы ЕС оставить под запретом.

Ранее сегодня российский президент Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили актуальные вопросы борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции и договорились о дальнейшем взаимодействии в этом плане.



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ФОТО: pixabay.com
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